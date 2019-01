Weener. Weener. Die Krise bei Weener Plastik weitet sich aus: Von den Auftragsrückgängen ist nach Firmenangaben nun das gesamte Werk in Weener betroffen. Auch ein Personalabbau steht nunmehr zur Debatte.

Wie aus einer Pressemitteilung der Geschäftsleitung der Weener Plastik GmbH hervorgeht, wurde am Montag der Betriebsrat über die Notwendigkeit informiert, „die Produktivität, die Wirtschaftlichkeit und die Rentabilität des Unternehmens zu verbessern“. Die im November 2018 eingeführte Kurzarbeit im Werkzeugbau des Unternehmens reicht demnach nicht aus, den „spürbaren Auftragsrückgang“ zu kompensieren. Wie ernst die Lage offenbar ist, zeigt die Aussage der Geschäftsleitung: „Wir werden dabei auch über den Abbau von Arbeitsplätzen reden müssen“. Auf Nachfrage wurde mitgeteilt, dass davon nicht nur der Werkzeugbau, sondern alle Bereiche des Unternehmens betroffen sein würden. Insgesamt sind am Standort Weener rund 450 Mitarbeiter beschäftigt.

Neue Investitionen geplant

Gleichzeitig kündigt die Unternehmensspitze Investitionen im Produktionsbereich an, um das Werk für die Zukunft zu sichern und zu stärken. „Neue Investitionen und damit einhergehende Verbesserungen der Produktivität und Rentabilität sind der Schlüssel zur Sicherung des Standortes Weener“, heißt es in der Mitteilung. Wie hoch die Investitionen sind und wie genau die Pläne aussehen, konnte die Unternehmenssprecherin gestern noch nicht mitteilen. Sie verwies auf die noch anstehenden Gespräche mit der Personalvertretung.

In Kürze will die Firmenleitung nun die Verhandlungen mit der Arbeitnehmervertretung aufnehmen. „Dabei sollen Investitionspläne und das vorhandene Rationalisierungspotenzial zum Thema gemacht werden, um zeitnah Ergebnisse zu erzielen.“ Im November 2018 hatte das Unternehmen überraschend Kurzarbeit für die 108 Beschäftigten im Bereich Werkzeugbau angekündigt. Die Firmenleitung hatte dies mit einem deutlichen Rückgang bei Aufträgen von Großkunden begründet. Die Maßnahme ist vorerst auf ein halbes Jahr beschränkt.

IG Metall fordert Sicherungsvertrag für alle Beschäftigten

Thomas Gelder, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Leer-Papenburg, sieht seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Der Bunder hatte direkt nach Einführung der Kurzarbeit vor weiteren Einschnitten gewarnt und auf einer Betriebsversammlung Anfang Dezember einen Standortsicherungsvertrag eingefordert. Damals, so Gelder, habe er sich mit der Geschäftsführung darauf verständigt, dass es im Januar ein weiteres Gespräch darüber geben solle. Doch daraus wurde nichts: „Ich bin heute durch den Betriebsrat über die Ankündigung der Unternehmensspitze informiert worden“, zeigte er sich am Nachmittag schwer enttäuscht darüber, dass es keinen Kontakt mehr zur Firmenleitung gab. Für das Verhalten der Geschäftsführung findet er deutliche Worte: „Bereits auf der Dezember-Versammlung hat die Geschäftsführung die Belegschaft völlig im Unklaren gelassen und ihr suggeriert, dass man die Lage im Griff habe“. Gelder will nun in Kürze mit dem Betriebsrat das weitere Vorgehen abstimmen. „Meine klare Forderung wird sein: Für alle Beschäftigten am Standort Weener muss ein Sicherungsvertrag her“, bekräftigt er erneut.