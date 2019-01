Weener. Zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ist es am Montagmorgen auf der Autobahn 31 bei Weener gekommen. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Autobahn war rund zwei Stunden nur einspurig befahrbar.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Zusammenstoß gegen 8 Uhr zwischen den Anschlussstellen Weener und Jemgum in Fahrtrichtung Leer. Ein 29-jähriger aus Aurich touchierte zunächst mit einem Audi beim Überholvorgang eine Sattelzugmaschine mit einem Autotransportanhänger. Dabei wurde die hintere Beleuchtung und der Unterfahrschutz der Sattelzugmaschine beschädigt. Der Autotransporter kam zunächst auf dem Seitenstreifen und der Audifahrer auf der Überholfahrspur zum Stehen.

Dies erkannte ein 60-jähriger Fahrer mit seinem Kleintransporter zu spät und prallte gegen die rechte Fahrzeugseite des Audis, der sich noch stehend auf der Überholspur befand. Die Fahrzeugseite des Audi wurde hierdurch vollständig aufgerissen. Durch den Aufprall brach die Vorderachse des Kleintransporters. Letztlich kam auch dieser auf dem Seitenstreifen zum Stehen.





Lkw-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Wenig später fuhr ein 41-jähriger Papenburger mit seinem Mercedes über Trümmerteile, die sich auf der Fahrbahn befanden. Dadurch bekam das Fahrzeug an der rechten Vorderseite einen platten Reifen.

Glücklicherweise wurde bei den Unfällen niemand verletzt. Um weitere Folgeunfälle zu vermeiden, sperrte die Autobahnpolizei den Bereich ab. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des Kleintransporters unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille, sodass eine Blutentnahme veranlasst wurde. Gegen den 60-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Audi und der Kleintransporter mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird von der Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Wert geschätzt. Während der Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn halbseitig für rund zwei Stunden gesperrt.

Kritik an zu schnell fahrende Autofahrer

Die Polizei übte in der Mitteilung Kritik an Autofahrer, die zum Teil mit zu hoher Geschwindigkeit an der Unfallstelle vorbei fuhren. Etwa einen Kilometer vor der Unfallstelle hatte die Autobahnpolizei einen Streifenwagen auf dem Seitenstreifen platziert, der mit eingeschaltetem Blaulicht und dem Hinweis "Unfall" auf die Gefahrenstelle hinwies, was viele ignorierten. "Die Polizei appelliert aus diesem Grund nochmals an alle betroffenen Fahrzeugführer, dass in solchen Fällen das Tempo stark zu drosseln ist, um weder sich noch die agierenden Einsatzkräfte und Unfallbetroffenen zu gefährden. Um den nachfolgenden Verkehr zu warnen, rät die Polizei dazu, das Warnblinklicht einzuschalten und langsam die Unfallstelle zu durchfahren", heißt es.