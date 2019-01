Borkum. Wegen des Wetters weiterhin schwierig verläuft die Suche nach den über Bord gegangenen Container der MSC Zoe. Inzwischen sind 26 Container vor Borkum ermittelt worden. Am Wochenende soll ein Spezialschiff eintreffen, das die Bergung der Behälter erledigen soll.

Die "Atair", ein Such- und Forschungsschiff des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg, musste seinen Einsatz am Freitagmittag wetterbedingt unterbrechen. Zum Wochenende wird mit einer erneuten Wetterverschlechterung gerechnet. Sturmböen bis Windstufe neun und Wellenhöhen bis zu 5,5 Meter seien angekündigt, teilte das Havariekommando Cuxhaven, das die Suche in deutschen Gewässern koordiniert, am Nachmittag mit. Weiterhin im Einsatz seien die Schiffe "Mellum", "Neuwerk" und "Gustav Meyer".

Letztgenanntes habe den Auftrag, Treibgut aufzunehmen. Auf den Inseln und an Land konnten bisher rund 150 Kubikmeter Strandgut eingesammelt werden, davon rund 130 Kubikmeter auf Borkum, 10 auf Juist und 8 in Norden. Auf Norderney seien nur geringe Mengen gefunden worden.

Reederei hat Bergungsunternehmen beauftragt

Zum Wochenende soll das Spezialschiff "Atlantic Tonjer" in der Emsmündung eintreffen, so das Havariekommando. Das Schiff gehört zum Bergungsunternehmen, das von der Reederei MSC beauftragt wurde. Es soll mit der Bergung von Containern in der Ems beginnen. Zusätzlich sei die "Tender 1" für Vorerkundungen zur Bergung im Einsatzgebiet.

(Weiterlesen: „MSC Zoe“: Niederlande starten Bergung aus der Nordsee)