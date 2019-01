Neuer Ostfrieslandkrimi befasst sich mit Mord in Weener MEC öffnen

Autorin Susanne Ptak beschreibt in ihrem Ostfrieslandkrimi einen Mord auf dem Michaelismarkt in Weener. Foto: Susanne Risius-Hartwig

Weener. Tatort Michaelismarkt: In ihrem neuen Ostfrieslandkrimi „Mord in Weener“ stellt Autorin Susanne Ptak eine ungewöhnliche weibliche Ermittlerin in den Mittelpunkt der Handlung.