Ist am Dienstagvormittag vorsorglich geschlossen worden: Das Emssperrwerk bei Gandersum. Foto: Frank Loger

Gandersum/Norddeich. Tief "Benjamin" hat am Dienstag für eine Sturmflut an der ostfriesischen Nordseeküste gesorgt. Die Flut wird vermutlich Pegelstände von etwa zwei Metern über dem mittleren Hochwasser mit sich bringen. Am Vormittag wurde deshalb auch das Emssperrwerk in Gandersum geschlossen, Fähren nach Norderney und Wangerooge fielen aus.