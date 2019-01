Leer. Das „Plytje“ in Leer bietet Badegästen ein 25 Meter langes Sportbecken mit sechs Bahnen, einem variablen Hubboden und einem drei Meter hohen Sprungturm. Das neue Aushängeschild der Kreisstadt hat aber auch seinen Preis.

Es geht auf die Zielgerade: Die Eröffnung des neuen Hallenbades in Leer mit dem Namen „Plytje“ wird für Mitte Februar anvisiert. „Die Bauabnahme ist am 4. Februar“, sagte Bürgermeisterin Beatrix Kuhl (CDU) jetzt bei einem Rundgang mit Mitgliedern der Leeaner Stadtrates.

Die Handwerker arbeiten unter Hochdruck an der Fertigstellung des Millionen-Projekts am Burfehner Weg. Erst nach der offiziellen Bauabnahme Anfang Februar wird der genaue Eröffnungstermin festgelegt. Auch ein Tag der offenen Tür soll veranstaltet werden. Erwartet wird auch ein besonderer Ehrengast. „Wer, wird noch nicht verraten“, so Kuhl.

Insgesamt bezifferte die Bürgermeisterin die Baukosten für das „Plytje“ auf 12,1 Millionen Euro. Die Stadtverwaltung geht von einer Kostensteigerung von 1,8 Prozent aus. Im Jahr rechnen die Verantwortlichen mit rund 250.000 Besuchern. Damit das neue Hallenbad kostendeckend betrieben werden kann, muss das „Plytje“ pro Jahr mit rund einer Million Euro bezuschusst werden, sagt das Leeraner Stadtoberhaupt.

Nur langsam füllt sich das große Schwimmbecken des neuen Hallenbades. Ganze fünf Tage dauert es, bis das Becken mit mehr als einer Million Liter Wasser gefüllt ist. Im großen Sportbecken mit sechs Bahnen liegt die Wassertemperatur bei 27 Grad. Das sei im Schwimmsport so üblich, sagt Bad-Geschäftsführer Markus Tippelt. Die Erwärmung um nur ein Grad würde pro Tag 5000 bis 6000 Euro kosten.

Im Mittelpunkt des neuen Bades steht die Gesundheitsförderung. In einem gesonderten Becken, das zwölf mal 15 Meter groß ist, werden Schwimmkurse, Gymnastik- und Sportkurse angeboten. „Es gibt bereits 850 Kursanmeldungen“, sagt Tippelt. Für einige Kurse gibt es bereits Wartelisten.

Auch wenn das „Plytje“ kein Spaßbad ist, soll auch den jüngeren Besuchern etwas geboten werden. Für die ganz Kleinen gibt es einen eigenen Bereich mit Planschbecken, kleiner Wasserrutsche und Wasserspielgeräten.