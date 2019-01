Weener. Die Polizei Leer/Emden hat einen 28-Jährigen festgenommen, dem zur Last gelegt wird, für eine Einbruchserie in Weener verantwortlich zu sein. Nun erging Haftbefehl gegen den Mann.

Die Festnahme erfolgte bereits Anfang Dezember, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 28-Jährige stehe im Verdacht, in den zurückliegenden Monaten mehrere Einbrüche in der Stadt Weener und dem angrenzenden Gebiet begangen zu haben, heißt es.

Die Staatsanwaltschaft Aurich hatte in Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Leer/Emden ein Untersuchungshaftbefehl beim zuständigen Amtsgericht erwirkt. Nachdem dem 28-Jährigen der Haftbefehl durch einen Richter verkündet worden war, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen zu den zur Last gelegten Taten dauern an.