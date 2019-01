Borkum/Bremerhaven. Auch am Montag wird in der Nordsee vor Ostfriesland die Suche und Bergung der Container fortgesetzt, die das Containerschiff MSC Zoe am Neujahrstag verloren hat. Das zuständige Havariekommando geht derweil nicht von nachhaltigen Schäden an der Meeresbiologie durch Dibenzoylperoxid aus.

Insgesamt sind exakt 281 Container über Bord gegangen, konkretisierten die zuständigen Behörden am Montag. Der größte Teil konnte auf dem Meeresboden geortet werden, teilte das niederländische Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft in der Nacht zum Montag in Den Haag mit. 220 der 281 Behälter habe man mit Sonartechnik lokalisiert, hieß es. 18 weitere Behälter seien an Land gespült worden.

Ein großer Teil der Container liegt nach Angaben der Behörden an zwei Stellen auf der Schifffahrtsroute nördlich der niederländischen Wattenmeer-Inseln Terschelling und Schiermonnikoog sowie östlich davon in Richtung der deutschen Insel Borkum. Der Schiffsverkehr werde nicht behindert.

Weiter großer Aufwand notwendig

Der Aufwand, der aktuell betrieben wird, um die Container zu orten und sichern, ist weiterhin immens. Zwei Mitarbeiter des Havariekommandos sind seit Tagen auf Borkum, um die Einsatzmaßnahmen vor Ort mit zu koordinieren. Am Sonntag waren insgesamt acht Schiffe damit beschäftigt, in den Gewässern vor den deutschen und niederländischen Nordseeinseln nach dem Frachtgut zu suchen. Dabei handelte es sich um die Schiffe Neuwerk, Gustav Meyer, Norden, Wega, Bad Bramstedt, Borkum und das Peilschiff Paapsand, teilte das Havariekommando mit. Das Technische Hilfswerk sei für mögliche Anlandungen von Containern und Ladungsresten mit Spezialgerät in Bereitschaft. Die niederländische Küstenwache setzte drei Sonar-Schiffe sowie Flugzeuge ein. Die Bergung könne Monate dauern, heißt es von den Behörden des Nachbarlandes.

Seit Beginn des Einsatzes konnten auf Borkum knapp 45 Kubikmeter Strandgut eingesammelt werden. In der Nordsee konnten die Schiffe vereinzelt Ladungsinhalt sichten und bergen, zum Beispiel Schuhe und Autoteile.

Zwei Gefahrgut-Container über Bord gegangen

Das Havariekommando hatte in der vergangenen Woche noch von drei Containern berichtet, die Gefahrgut enthalten. Am Sonntag war nun von zwei die Rede. Nach aktuellem Stand seien bei der MSC Zoe zwei 20-Fuß-Container mit Gefahrgutladung über Bord gegangen, heißt es in einer Mitteilung. Ein 20-Fuß-Container ist exakt 6,058 Meter lang, 2,438 Meter breit und 2,591 Meter hoch. Demnach enthielt ein Container handelsübliche Lithium-Ionen-Batterien, insgesamt 467 Pappkisten mit etwa 1,5 Tonnen Inhalt. Von ihm fehlt noch jede Spur.

Ein zweiter Gefahrgut-Container enthielt Dibenzoylperoxid. Das weißliche Pulver wird zur Härtung von Harzen oder als Bleichmittel in der Kunststoffherstellung und in der Dermatologie eingesetzt. Es kann im Extremfall bei großer Hitze explodieren. Dabei geht es um insgesamt 280 Pappkisten, in denen sich Plastiktüten mit jeweils 25 Kilogramm des Stoffes befinden, insgesamt also rund 7000 Kilogramm. Diese Form der Verpackung stehe in Übereinstimmung mit dem sogenannten IMDG-Code, der international gültig sei, heißt es. Der IMDG-Code (International Maritime Code for Dangerous Goods) ist ein internationales Sicherheitsregelwerk für den sicheren Transport von Gefahrgütern auf Schiffen. Der Behälter mit Peroxid war aufgebrochen, einige Säcke waren in den Niederlanden angespült worden.





Zu der Gefahr für die Umwelt schreibt das Havariekommando: "Sollte Dibenzoylperoxid ins Wasser gelangen, würde er aufgrund des spezifischen Gewichtes zu Boden sinken und dabei verdünnt werden. Es ist davon auszugehen, dass in diesem Fall – wenn überhaupt – nur sehr lokal Auswirkungen auf die Meeresumwelt zu erwarten sind. Wenn das Dibenzoylperoxid an den Strand gelangen sollte, ist davon auszugehen, dass hier eine größere Gefährdung der Meeresorganismen und speziell der marinen Bodenfauna besteht." Insgesamt sei jedoch "keine nachhaltige Schädigung der Meeresumwelt zu erwarten". In trockenem Zustand und bei Erhitzen könne Dibenzoylperoxid indes heftig reagieren und brennen. Deshalb werden Strandbesucher weiterhin aufgefordert, sofort die Notrufnummer 112 zu wählen, wenn sie einen Sack entdecken.

Dritter Gefahrgut-Container verlor möglicherweise Fracht

Ein dritter Gefahrgut-Container ging dem Havariekommando zufolge nicht über Bord, verlor aber möglicherweise Fracht, weil er über Bord hing. Insgesamt enthielt dieser Container rund 22,5 Tonnen Kunststoffkügelchen (Polystyrol) von mit einem Durchmesser von etwa 0,5 Millimeter. Die Kügelchen werden zu Kunststoffformteilen weiterverarbeitet. Wie viel Fracht aus diesem Container in Umwelt gelangt ist, könne man noch nicht sagen, heißt es. "Dieser Stoff ist aufgrund seiner Brennbarkeit und seines Gehalts an weiteren Kohlenwasserstoffen als Gefahrgut eingestuft", so das Havariekommando.





Einheitliche Kennzeichnungstonne gefordert

Die Fachleute, deren Sitz sich in Cuxhaven befindet, forderten am Sonntag ebenfalls eine einheitliche Kennzeichnung von treibenden (also über Bord gegangenen) Containern. "Wir halten es für eminent wichtig, diese aus Gründen der Gefahrenabwehr bis zur Bergung zu kennzeichnen", teilte das Havariekommando mit. Dafür wurde seit 2014 eine sogenannte Kennzeichnungstonne entwickelt, die über ein AIS-Signal verfügt. AIS ist ein Funksystem, das Navigations- und Schiffsdaten austauscht. Außerdem verfügen sie über eine visuellen Tages- und Nachtbeleuchtung. Das Havariekommando hält dabei eine weltweite Einführung und Abstimmung für notwendig, ähnlich wie das bei der Einführung von Peilsendern für Gefahrgut-Container gemacht werden soll. Deren Einführung unterstütze man "seit Längerem".

Die Schweizer Reederei MSC hat inzwischen mehrfach betont, alle Kosten für Säuberung der Strände und Bergung der Container zu übernehmen.

Die Suche wird ab Montagabend unterbrochen, teilte das Havariekommando am Nachmittag mit. Grund ist ein heranziehendes Sturmtiefs in der Nacht mit Windstärken von acht bis elf Beaufort und schlechter Sicht , heißt es. Die meisten per Sonar auf dem Meeresboden geortete Container in deutschen Gewässern befinden sich in etwa 20 Meter Wassertiefe gut 22 Kilometer nördlich von Borkum. Um die Räumarbeiten auf Borkum zu unterstützen, wurden am Mittag zwei geländegängige Kettenfahrzeuge auf die Insel gebracht.

