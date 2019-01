Ostrhauderfehn. Erstmals in der Geschichte des Sportvereins SV Eiche Ostrhauderfehn organisiert eine Jugendmannschaft ein mehrtägiges Fußballturnier. Erwartet werden mehr als 30 Nachwuchsmannschaften. Mit dem Erlös aus dem Eiche-Winter-Cup soll ein Trainingslager teilweise finanziert werden.

Zum Ende der laufenden Hinrunde setzte sich die Mannschaft mit ihrem Trainer Patrick Martini zusammen und entwarf ein Konzept für die Rückrunde. Vor einem Jahr noch Vorletzter in der Ostfriesklandklasse, thront das Team derzeit als Herbstmeister auf Platz eins.

Martini zufolge decken Eltern und Sponsoren die Kosten für ein Trainingslager zu einem Großteil ab. Um die Finanzierungslücke zu schließen, sei die Idee für ein Jugendturnier entstanden. Voraussetzung: Die Spieler sind bei Planung und Mitarbeit aktiv dabei. „Auch die Eltern wirken mit, das hätte ich nicht gedacht“, so Martini.

Das Turnier findet am 12. und 13. Januar in der Mehrzweckhalle Ostrhauderfehn statt. Es wird für die Altersgruppen der G-,F- und E-Junioren durchgeführt. Nach Angaben von Martini werden an den zwei Tagen insgesamt 31 Mannschaften mit 310 Jugendfußballern unter anderem auch aus Oldenburg und Jever teilnehmen. „In den letzten Tagen erreichten uns immer wieder Anfragen, auf die wir leider keine positive Rückmeldung geben konnten“, berichtet Martini. „Die Kapazität der Mehrzweckhalle ist ausgeschöpft, wovon wir sicherlich nicht ausgegangen sind.“

Dank eines Startgeldes in Höhe von 20 Euro rhalten in allen Altersklassen die ersten vier Teams einen Pokal, jeder Spieler bekommt eine eigene Medaille und zusätzlich wird der beste Torwart und Torschütze seiner Altersklasse mit einer Sondertrophäe geehrt.