Ein Fenster der Wohnung musste eingeschlagen werden, um den Rauch entweichen zu lassen. Foto: Dominik Janßen/Kreisfeuerwehr Leer

Weener. Weil ein 32-Jähriger in Weener in der Nacht auf Samstag eine Pizza in den Ofen geschoben hatte und dann einschlief, musste die Feuerwehr ausrücken.