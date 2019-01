Auf der Arp Schnitger-Orgel werden während des Neujahrskonzertes Stücke von Georg Dietrich Leyding und Johann Sebastian Bach gespielt. Foto: Organeum Weener

Weener. Zu einem festlichen Neujahrskonzert mit Landeskirchenmusikdirektor Winfried Dahlke lädt das Organeum in Weener am Sonntag, 6. Januar, um 17 Uhr in die Georgskirche Weener ein. Im Anschluss ist ein weihnachtlicher Nachklang im Organeum vorgesehen.