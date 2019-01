Leer/Filsum. Ein umgekippter Viehtransporter hat am Donnerstag stundenlang die A28 in Ostfriesland zwischen den Anschlussstellen Apen/Remels und Filsum blockiert. Für die Bergung musste ein Autokran anrücken.

Zu dem Unfall kam es bereits am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr. Der Viehtransporter war auf der A28 in Richtung Leer unterwegs, teilte die Polizei am Abend mit. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer, ein 29-jähriger aus den Niederlanden, nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen dortigen Wildschutzzaun und kam rechtsseitig auf der Seite liegend zum Stehen.

Der Fahrer blieb unverletzt. Der Transporter hatte circa 6000 Hühner geladen. Zunächst wurde eine halbseitige Sperrung vorgenommen. Während der Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn dann vollständig für circa sechs Stunden gesperrt. Während der Umladung der Hühner auf ein anderes Transportfahrzeug war das Veterinäramt mit anwesend und begutachtete die Tiere. Einige Tiere verendeten noch an der Unfallstelle.

Um 14.50 Uhr wurde die Vollsperrung wieder aufgehoben.