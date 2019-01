Weener. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B436 in Weener ist ein 43-jähriger Mann ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen, darunter ein einjähriges Kind, waren nach Angaben der Feuerwehr lebensgefährlich verletzt. Das Kleinkind ist in der Nacht im Krankenhaus verstorben.

Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich der Tannenhofstraße, Kleiner Bollen und der Bundesstraße 436. Zwei Fahrzeuge kollidierten miteinander und wurden in die Straßengräben geschleudert. Beteiligt waren ein Audi, in dem eine dreiköpfige Familie saß, sowie ein Opel, in dem sich ein 43-Jähriger allein befand. Für den Mann aus Weener kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Die 23-jährige Frau, der 25-jährige Mann und das einjährige Kind wurden lebensgefährlich verletzt. Auch die Familie stammt aus Weener.

Ersthelfer hatten die Rettungskräfte alarmiert. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall in die Straßengräben geschleudert worden. Die Familie musste durch die Feuerwehren Weener und Weenermoor mit schwerem hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wagen befreit werden. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurden der 25-jährige Fahrer des Audis und seine einjährige Tochter mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Groningen geflogen. Dort verstarb das Kleinkind noch in der Nacht an den Folgen des Unfalls, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Die 23-jährige Frau kam in ein umliegendes Krankenhaus.

Einer Sprecherin der Polizei zufolge wollte der 43-Jährige wohl von der Tannenhofstraße nach links auf die Bundesstraße 436 abbiegen. Dabei übersah er vermutlich den Audi A4 der Familie, die in Richtung Bunde unterwegs war. Die Polizei hat die Unfallstelle mit einem speziellen Aufnahmeverfahren vermessen. Zeugen werden weiterin gebeten, sich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Die Feuerwehr unterstützte nach der Rettung und Bergung noch bei der Unfallaufnahme der Polizei. Die Einsatzstelle wurde großflächig ausgeleuchtet. Für die Feuerwehren war der Einsatz dann nach rund dreieinhalb Stunden beendet. Neben der Feuerwehr und der Polizei waren diverse Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein Notfallseelsorger am Einsatz beteiligt.