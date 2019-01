Weener. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B436 in Weener ist ein 43-jähriger Mann ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen, darunter ein einjähriges Kind, wurden nach Angaben der Feuerwehr lebensgefährlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich der Tannenhofstraße, Kleiner Bollen und der Bundesstraße 436. Zwei Fahrzeuge kollidierten miteinander und wurden in die Straßengräben geschleudert. Ersthelfer alarmierten die Rettungskräfte.

Der tödlich verunglückte 43-jährige Mann saß allein in seinem Auto. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Unfallort. In dem anderen Auto saß eine dreiköpfige Familie. Die 23-jährige Frau, der 25-jährige Mann und das einjährige Kind wurden lebensgefährlich verletzt. Sie mussten von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden.



Der Fahrer und seine Tochter wurden mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Groningen geflogen. Die 23-jährige Frau kam in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Unfallursache ist derzeit noch nicht geklärt.