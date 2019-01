Wilhelmshaven. Der Frachter "MSC Zoe", der am Neujahrstag und in der Nacht zum 2. Januar rund 270 Container verloren in der Nordsee verloren hat, liegt jetzt in Bremerhaven. Die Suche nach den noch vermissten Containern wird fortgesetzt. Der Schiffsverkehr auf der Außenems war in der Nacht beeinträchtigt, läuft seit dem Morgen aber wieder störungsfrei.

Ein Frachtschiff hat im Sturm am Neujahrstag auf seinem Weg von Antwerpen nach Bremerhaven rund 270 Container verloren. Das Havariekommando Cuxhaven hat die Einsatzleitung übernommen und sucht nun entlang der Küste vor Ostfriesland nach den vermissten Containern. In einem sind gefährliche Stoffe gelagert. Auch für den Schiffsverkehr könnten die in der Nordsee schwimmenden Containern eine Gefahr darstellen.

Gegen 0.35 Uhr in der Nacht zu Donnerstag machte das Schiff nun im Hafen von Bremerhaven fest, begleitet wurde es bei der Fahrt vom Mehrzweckschiff "Neuwerk", teilte das Havariekommando mit. "Die Fahrt in den Hafen verlief ohne Zwischenfälle", heißt es. Die Suche nach den Containern werde nach Sonnenaufgang fortgesetzt.

Wie berichtet, hatte das unter der Flagge von Panama fahrende größte Containerschiff der Welt (396 Meter lang, 69 Meter breit) nach Angaben der Reederei MSC bis zu 270 Container in der Nordsee vor Ostfriesland, genauer gesagt etwa zehn Seemeilen (rund 18 Kilometer) vor Borkum, verloren. verloren. Mehrere Container trieben daraufhin in Richtung niederländischer Inseln. Das Schiff war auf der Fahrt vom belgischen Antwerpen nach Bremerhaven in einen Sturm am Neujahrstag geraten. Während das Havariekommando am Mittwoch von einem Container sprach, indem sich gefährliche Stoffe befinden soll, nannte die niederländische Küstenwache drei Gefahrgutcontainer, die nicht angerührt werden sollten. Das Havariekommando arbeitet eng mit der niederländischen Küstenwache zusammen.

Besondere Wachsamkeit herrscht an der ostfriesischen Küste. Für die Insel Borkum wurde am Mittwochabend eine Warnmeldung abgesetzt. Es sei möglich, dass Container oder freigesetzte Gefahrstoffe an Land gelangten, hieß es in der über das mobile Warn- und Informationssystem Katwarn verbreiteten Meldung.



Auf den niederländischen Inseln Terschelling und Vlieland sind am Mittwochmorgen erste Container gestrandet. Laut niederländischer Küstenwache wurden zehn Container an Land gespült; weitere zwölf Container treiben vor der niederländischen Insel Terschelling. "Mittlerweile sind auf Vlieland, Terschelling und Ameland 21 Container mit losen Gütern an Land gespült worden, einige schwimmen noch immer im Wasser", teilte die niederländische Küstenwache via Twitter mit. Bei den losen Gütern handele es sich um Autoteile und Spielzeug. Auf Bildern, die bei Twitter kursieren, sind auch Flachbild-Fernseher und Kühlschränke zu sehen, die angespült wurden.

Die Küstenwache des Nachbarlandes spricht derweil von drei noch nicht lokalisierten Behältern, in denen sich gefährliches organisches Peroxid befindet. Es sei in Pulverform in Fässern gelagert und wird in der Kunststoffproduktion eingesetzt. Man warne ausdrücklich davor, Behälter zu berühren und empfehle, sich von ihnen fernzuhalten. Wer an der Küste herrenlose Container oder andere unbekannte Dinge sichtet, wird gebeten, den Notruf 112 zu wählen.



Anzeige Anzeige

Auch auf Texel seien am Mittwochabend Güter an der Küste entdeckt worden. Fotos des Frachters zeigen, dass die Container an verschiedenen Stellen über Bord gegangen sind.





Kommando gegen 7 Uhr übernommen

Das Havariekommando habe das Kommando des Schiffes am Mittwoch gegen 7 Uhr übernommen, nachdem es zu dem Zwischenfall gekommen war. Umgehend wurde das Ölüberwachungsflugzeug Do 228 in die Luft geschickt, um nach den über Bord gegangenen Containern zu suchen. Außerdem wurden Vorbereitungen zur Bergung der Container getroffen, heißt es in der Mitteilung. Zusätzlich überflog ein Hubschrauber der Bundespolizei das Einsatzgebiet nordwestlich von Borkum und hielt auch nach treibender Ladung Ausschau. Auch das Mehrzweckschiff "Neuwerk" und der Tonnenleger "Gustav Meyer" seien im Einsatz.

Gegenüber der Reederei des Schiffes wurde eine Verfügung ausgesprochen. Das bedeutet, dass die Reederei zusammen mit dem Havariekommando einen Bergungsplan erarbeiten muss. Dafür sichert das Havariekommando das Gebiet ab.

Wasserschutzpolizei ermittelt

Zur Unfallursache ermitteln die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven und die Kollegen aus Bremerhaven gemeinsam, teilten die beiden Polizeistationen via Twitter mit. Die Wasserschutzpolizei spricht dabei von "Großschadenslagen an der Nordseeküste". Weiter heißt es: "Der erste Sturm des Jahres hat die Schifffahrt vor der Nordseeküste durcheinandergewirbelt. Ein Containerschiff hat bis zu 270 Container verloren."









Die Suche auf niederländischer Seite wurde mit Einbruch der Dunkelheit am Mittwoch beendet und am Donnerstagmorgen fortgesetzt, teilte die niederländische Küstenwache via Twitter mit.



Die „MSC Zoe“ ist eines der größten Containerschiffe der Welt und kann rund 19.000 Standardcontainer transportieren. Es wurde 2015 in Dienst gestellt, ist also quasi neu. Der Frachter war gegen Mitternacht vor der Emsmündung von mehreren Wellen schwer getroffen worden.



Niederländischen Medien zufolge wurden auch Glühbirnen, Kleidung und Möbelstücke an den Küsten gefunden. Der Bürgermeister von Terschelling, Bert Wassink, sagte dem niederländischen Radio, das Aufräumen werde Tage dauern. In den Niederlanden ist es nicht verboten, angespülte Waren zu sammeln. Allerdings dürfen geschlossene Container nicht geöffnet werden.

Schiffsverkehr auf Außenems war beeinträchtigt

Der Schiffsverkehr auf der Außenems vor Borkum und den anderen ostfriesischen Inseln ist am Mittwochabend bei Einbruch der Dunkelheit eingestellt worden, wie Hermann Poppen, Leiter des Wasser- und Schiffahrtsamtes (WSA) Emden, auf Anfrage berichtete. "Wir haben sechs oder sieben Schiffskapitäne gebeten, lieber festzumachen. Alle haben es auch bereitwillig getan. Es kann schließlich eine Gefahr darstellen, mit solchen großen Containern zu kollidieren", sagte Poppen. Seit dem Sonnenaufgang laufe der Schiffsverkehr vor den Küsten wieder ohne Einschränkung. Der Verkehr auf der Ems und dem Dortmund-Ems-Kanal war zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt. Dem Leiter zufolge beteiligte sich seine Dienststelle im Auftrag des Havariekommando Cuxhaven mit zwei Schiffen an der Suche nach den noch vermissten Containern.

Für Poppen war es erst der zweite Arbeitstag. Er ist zum Jahreswechsel aus dem Ruhrgebiet nach Emden gewechselt und wird eigentlich erst Ende kommender Woche offiziell in sein Amt beim WSA Emden eingeführt.

Wie viele Container gehen jährlich über Bord?

Der privat betriebene Webblog "Zukunft Mobilität" berichtet unter Berufung auf das "World Shipping Council", dass in den Jahren 2008 bis 2013 im Durchschnitt jährlich 546 Container über Bord gegangen sind (ohne katastrophale Ereignisse wie Schiffsuntergänge). Mit Untergängen sind es demnach 1679. In den Jahren 2014, 2015 und 2016 waren es dem Forum nach schätzungsweise 612 Container im Jahr, die verloren gingen (ohne Katastrophen). Werden katastrophale Ereignisse mit in die Betrachtung einbezogen, steigt die Zahl der verlorenen Container auf 1.390 Container pro Jahr. Im Jahr 2016 wurden etwa 130 Millionen Container über die sieben Weltmeere transportiert. Die Mitgliedsunternehmen des WSC repräsentieren etwa 90 Prozent der globalen Containerschiffkapazitäten. (mit dpa)