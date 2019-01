Leer. Der Leeraner Ratsherr Gerd Koch (AWG) hat angekündigt, im Frühjahr sein Mandat im Stadtrat an jüngere Parteimitglieder abzugeben. Im Kreistag will er allerdings bleiben.

Über die Internetseite der AWG Leer teilte Koch mit: "Irgendwann reicht es. Wenn ich schon die Vergreisung des Stadtrates kritisiere, kann ich selber nicht an meinem Posten kleben. Mit 70 muss Schluss sein (oder es wird peinlich)." Koch verhehlte dabei nicht, dass nach mehr als 25 Jahren Ratstätigkeit "ein gewisser Sättigungsgrad erreicht" sei.

Im Frühjahr werde er sein Mandat niederlegen. Koch kündigte an, schon jetzt einen "sachten Übergang" zu vollziehen. Dazu gehöre, ab sofort auf Berichte und Kommentare auf der Internetseite der AWG für den Stadtrat Leer zu verzichten. Und diese Kommentare hatten es in den vergangenen Jahren mitunter in sich. So muss sich der 70-Jährige am 21. Januar 2018 vor dem Amtsgericht Leer verantworten, weil er am 21. August 2018 auf der Seite ein erfundenes Interview mit der ehemaligen Ausländerbeauftragten des Landkreises Leer, Engeline Kramer, über den Umgang mit Flüchtlingen veröffentlicht haben soll. Der Anklageschrift zufolge soll Koch in dem „fiktiven Dialog“ unter der Überschrift „Geschenk für ‚Ekeline‘ Kramer“ unter anderem geschrieben haben: „Ich wollte wissen, wie Sie Flüchtlingen gegenüber stehen? – Mit dem Gewehr im Anschlag.“ Und: „Haben Sie etwas gegen Flüchtlinge? – Ja! Pistolen, Maschinengewehre, Handgranaten.“ Auch zum Tod des ehemaligen Bürgermeisters der Samtgemeinde Nordhümmling, Stefan Eichhorn, hatte Koch einen Kommentar verfasst. Die danach gegen den Leeraner eingeleiteten Ermittlungen waren indes eingestellt worden.

Zu seinem Rückzug stellt der Rechtsanwalt fest: "Macht und Moneten, was einige Ratsmitglieder meinen, sind nicht alles. Meine Fraktionsmitglieder können das auch gut. Oder sogar besser. Es gibt schließlich auch noch die Familie mit drei Enkelkindern und das Reisen." Insgesamt blicke er auf eine "schöne Zeit mit vielen angenehmen Erlebnissen" zurück. Koch: "Am meisten Spaß hat aber die Zeit in den 90ern gemacht, als Günther Boekhoff Bürgermeister war."

Mitglied des Kreistages werde er aber bleiben. "Da bin ich nämlich einer der Jüngsten", stellt der 70-Jährige fest.