Leer. Auf dem Gelände eines Stahlhandels und Schrottverwerters im Hafen der Stadt Leer ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Ein Passant hatte Rauch an dem gelagerten Schreddergut entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Die Feuerwehr Leer musste sich zunächst Zugang zum Objekt verschaffen.

In einem Haufen mit leichtem Schreddermaterial war es nach Angaben der Feuerwehr zu einem Schwelbrand gekommen, der mit einer starken Rauchentwicklung einherging. Durch den Wind wurde der Brand weiter angefacht. Zunächst versuchte die Feuerwehr mit einem normalen Löschangriff an den Brandherd zu gelangen. Im weiteren Verlauf wurden sogenannte Fognails eingesetzt. Dabei handelt es sich um ein Löschgerät, an dessen Ende mit einer längeren Lanze ein feiner Wassernebel erzeugt wird.

Am Ende musste das Schreddergut noch mit einem Bagger auseinandergefahren werden, um auch die letzten Glutnester ablöschen zu können. Der Einsatz auf dem Gelände der Firma dauerte rund zwei Stunden.

Wieso es zu dem Brand gekommen ist, konnten die Einsatzkräfte vor Ort nicht klären. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort.