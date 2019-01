Völlen. Die Polizei in Ostfriesland sucht seit dem Neujahrstag nach einer 78-jährigen Frau aus Rhauderfehn. Angehörige aus Westoverledingen-Völlen hatten sie als vermisst gemeldet. Trotz intensiver Suche, unter anderem im Bereich der Seeschleuse und der Meyer Werft in Papenburg konnte sie bis Mittwochnachmittag nicht gefunden werden.

Nach Angaben der Polizei hatte die Frau eine Wohnung in der Gemeinde Westoverledingen, Ortsteil Völlen, mittags mit unbekanntem Ziel verlassen. Aufgrund einer Erkrankung (Diabetes) ist die Gesuchte auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen. Sofort nach Bekanntwerden ihrer Abwesenheit leitete die Polizei eine großangelegte Suchaktion ein. Unter anderem kamen ein Polizeihubschrauber, ein Spürhund sowie mehrerer Streifenwagen zum Einsatz.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich die Frau zu Fuß in Richtung Papenburg, und zwar zur Seeschleuse beziehungsweise des Emsdeiches, bewegt hat. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß, kurze graue Haare, kräftigere Gestalt, Brillenträgerin. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine braune Steppjacke mit Kapuze, eine dunkle Hose sowie dunkle Schuhe.

Die Suche, die am Dienstagabend abgebrochen werden musste, wurde am Mittwochvormittag und -mittag fortgesetzt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde die Befragung von Angehörigen und Bekannten fortgesetzt, zudem wurden mehrere Orte aufgesucht, an denen sie sich aufhalten könnte. Auch ihre Wohnung wurde nach Hinweisen durchsucht, Ebenso gab es Rundfunk-Durchsagen, mehrerer Polizeidirektionen in der Umgebung wurden informiert, dass nach der Frau gesucht wurde. Die Wasserschutzpolizei suchte mehrere Abschnitte der Ems sowie Nebengewässer im Emsland und Ostfriesland ab. Alles bisher ohne Erfolg, so die Sprecherin.

Die Polizei gehe weiterhin davon aus, dass die Fehntjerin nicht Opfer eines Verbrechens geworden ist. "Wir ermitteln zwar weiterhin in alle Richtungen, es gibt aber keinerlei Hinweise auf eine Straftat", so die Sprecherin. Die Suchmaßnahmen an der Ems und den Seitenarmen wurde am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr vorläufig beendet und werden am Donnerstag voraussichtlich fortgesetzt.

Die Polizei bittet um Hinweise in dieser Angelegenheit, zum Beispiel In Leer unter Telefon 0491-976900 oder in Papenburg unter 04961/9260