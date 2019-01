Leer. Die Feuerwehr in Leer darf sich über buchstäblich bärenstarke Unterstützung freuen. Sie hat 24 neue sogenannte Notfallteddys bekommen.

Bei vielen Einsätzen der Feuerwehr sind auch immer wieder Kinder in irgendeiner Form betroffen, sei es nach Verkehrsunfällen oder Brandereignissen. „Bei den Einsätzen der letzten Zeit zum Glück häufig nur indirekt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreisfeuerwehr Leer. Aber egal ob Kinder selbst verletzt wurden oder sie mitten in der Nacht wegen eines Feuers im Mehrfamilienhaus aus dem Bett gerissen werden, um die Wohnung zu verlassen, so sind Feuerwehreinsätze für die betroffenen Kinder häufig ein Schock.

Die Feuerwehren in der Stadt Leer haben dafür sogenannte „Notfallteddys“ an Bord, mit denen es nach Angaben der Einsatzkräfte meistens leichter fällt, einen Zugang zu den Kleinsten an der Einsatzstelle zu bekommen und die Kinder so besser beruhigen zu können. So sei es auch bei einem Einsatz Anfang Dezember gewesen, als nach einem Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses bis zu 30 Menschen, darunter viele Kinder, in der Nacht aus dem Haus mussten. Mit den Teddybären hätten die Kinder beruhigt werden können, hieß es.

Kleine Trostspender

Nun übergab Carsten Rinne von der Deutschen Teddystiftung einen Karton mit insgesamt 24 neuen Teddybären an die Feuerwehr Leer. Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht möglichst viele Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bundesweit mit den kleinen Trostspendern auszustatten.

Finanziert wird die Stiftung, die es seit 20 Jahren gibt und die ihren Hauptsitz im ostfriesischen Wittmund hat, der Pressemitteilung zufolge ausschließlich durch Spenden. Stellvertretend für die Feuerwehr Leer nahmen Ortsbrandmeister Clemens Ressmann und sein Stellvertreter Uwe Kujawa die Notfallteddys entgegen.

Ressmann berichtete von einigen Einsätzen, bei denen die Teddys schon wertvolle Dienste getan hätten. Der Ortsbrandmeister wollte die Bestände auf den Fahrzeugen der Feuerwehr Leer direkt wieder auffüllen, um so für kommende Einsätze wieder mit „bären“-starker Unterstützung ausrücken zu können.