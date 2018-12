Freundschaftlicher Familienwettstreit in Dörpen MEC öffnen

Unter dem Motto „Integration durch Sport“ feierten mehrere Familien unter der Regie des Jugendtreffs Dörpen ein Familiensportfest. Foto: Jugendtreff Dörpen

pm/gs Dörpen. Zum dritten Mal hat Alexander Fries vom Jugendtreff Dörpen ein Familiensportfest organisiert und durchgeführt. Acht Mannschaften mit Vater-Mutter-Kind(ern) traten in fünf Disziplinen in freundschaftlichem Wettstreit gegeneinander an.