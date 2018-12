Westoverledingen. Ein 29-Jähriger aus Westoverledingen steht im Verdacht, mit 2,45 Promille im Blut einen Unfall in Steenfelde verursacht zu haben.

Zum Unfall an der Einmündung der Königstraße in die Großwolder Straße/B 70 kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 0.50 Uhr. Ein 29-jähriger Westoverledinger steht laut Polizei im Verdacht, als mutmaßlicher Fahrer eines Skoda Fabia die Königstraße in Richtung der B 70 gefahren zu sein. An der Einmündung kam der mutmaßliche Fahrer womöglich infolge seiner Trunkenheit von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine Verkehrsinsel.

Dabei kollidierte der Skoda mit einem Verkehrsschild sowie einer Straßenlaterne. Der Skoda blieb auf der Verkehrsinsel stehen. Das Verkehrsschild und die Straßenlaterne kippten um, wobei die Laterne auf die Fahrbahn der B 70 schlug. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, fehlte von dem Fahrer des Unfallfahrzeugs zunächst jede Spur. Die Beamten suchten in der Folge die Anschrift des Fahrzeughalters auf, an der sie den 29-Jährigen antrafen. Bei dem Mann konnten Verletzungen festgestellt werden, die vom mutmaßlichen Unfall stammen könnten, so die Polizei.

Darüber hinaus stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von 2,45 Promille. Wegen des vorliegenden Verdachts, dass der 29-Jährige womöglich der Fahrer des Unfallfahrzeugs war, leiteten die Beamten mehrere Strafverfahren ein. Hierzu zählt auch ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der 29-Jährige gab an, keine Fahrerlaubnis zu besitzen.

Zur Beweissicherung veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Darüber hinaus sicherten sie an der Unfallstelle Spuren zur weiteren Rekonstruierung des Unfallhergangs. Die Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn übernahmen die Straßenmeisterei Leer und der Bauhof Westoverledingen.