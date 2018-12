Leer. Der wegen ähnlicher Straftaten bereits verurteilte Ratsherr und Kreistagsabgeordnete Gerd Koch (AWG) aus Leer muss sich erneut vor Gericht verantworten, weil ihm Volksverhetzung und Beleidigung vorgeworfen werden.

Der Prozess am Amtsgericht in Leer ist für den 21. Januar 2018 angesetzt worden, wie Gerichtssprecher Heiko Brahms auf Anfrage sagte.

Die Staatsanwaltschaft in Aurich hat Anklage gegen den 70-jährigen Rechtsanwalt und Politiker erhoben, weil er am 21. August auf der frei zugänglichen Internetseite der AWG Leer ein erfundenes Interview mit der ehemaligen Ausländerbeauftragten des Landkreises Leer, Engeline Kramer, über den Umgang mit Flüchtlingen veröffentlicht haben soll. In der Anklageschrift wird daraus zitiert.

Demnach schrieb Koch in dem „fiktiven Dialog“ unter der Überschrift „Geschenk für ‚Ekeline‘ Kramer“ unter anderem: „Ich wollte wissen, wie Sie Flüchtlingen gegenüber stehen? – Mit dem Gewehr im Anschlag.“ Und: „Haben Sie etwas gegen Flüchtlinge? – Ja! Pistolen, Maschinengewehre, Handgranaten.“ Abschließend hieß es: „Machen Sie sich denn gar nichts aus den armen Menschen? – Doch natürlich. Handtaschen, Portemonnaies, Stiefel.“

In seinem Text habe Koch Flüchtlingen pauschal die Menschenwürde aberkannt, so die Staatsanwaltschaft, die den Tatbestand der Volksverhetzung gemäß Paragraf 130 des Strafgesetzbuches als erfüllt ansieht. Weil Engeline Kramer von Koch als „Ekeline“ bezeichnet wurde, wird der AWG-Politiker außerdem wegen des Vorwurfs der Beleidigung angeklagt.