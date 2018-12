pm/dgt Weener. Zu einer Kettenreaktion ist es am Dienstagnachmittag auf der Autobahn 31 bei Weener bekommen. Dabei verletzte sich eine Person leicht. Insgesamt fünf Autos wurden beschädigt. Die Autobahn musste 90 Minuten in Richtung Emden gesperrt werden.

Nach Angaben der Polizei Leer/Emden fuhr ein Pkw Audi Avant an der Anschlussstelle Papenburg auf die A31 in Richtung Emden auf. Unmittelbar nach dem Auffahren wechselte der Fahrer oder die Fahrerin sofort auf den Überholfahrstreifen und übersah dabei einen von hinten herannahenden BMW eines 42-jährigen Mannes aus dem Landkreis Lüneburg. Der leitete eine Vollbremsung ein und schleuderte gegen einen Pkw Renault, der auf dem Hauptfahrstreifen unterwegs war. In diesem saß ein ein 36-jährigen Mann aus Polen am Steuer.

Der Audi, der den Unfall ausgelöst hatte, flüchtete in Richtung Leer. Nach Aussagen von Zeugen soll es sich um einen A6 Avant allroad quattro in der Farbe Silber handeln. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der BMW und der Renault wurden durch den Unfall stark beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden im oberen fünfstelligen Bereich. Sie mussten mit Abschleppern von der Fahrbahn entfernt werden. Der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Auffahrunfälle nach Staubildung

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es gegen 17:10 Uhr zu einem weiteren Auffahrunfall am Einsatzort. Dabei fuhr ein 43-jähriger Bremer mit seinem VW auf den Audi einer 29-jährigen Leeranerin auf. Hier entstand ein Gesamtschaden im oberen vierstelligen Bereich. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste ebenfalls abgeschleppt werden.

Zudem ereignete sich gegen 17:30 Uhr ein dritter Unfall: ein 53-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Dacia übersah die Absperrkegel, welche an der Unfallörtlichkeit aufgestellt wurden, sodass er diese überfuhr und beschädigte. Zudem entstand ein Sachschaden an seinem Pkw. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der Mann aus Leer blieb unverletzt und der Pkw blieb fahrbereit.

Insgesamt wurden demnach fünf Fahrzeuge beschädigt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und die anschließende Reinigung der Fahrbahn musste die A31 (Richtungsfahrbahn Emden) für etwa 90 Minuten voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde ab der Anschlussstelle Papenburg abgeleitet.