Der entgegenkommende Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Symbolfoto: Michael Gründel

pm/dgt Westoverledingen. Die Polizei Leer/Emden fahndet nach einem flüchtenden Fahrzeug, das in der Nacht zu Montag gegen 2.55 Uhr an einem Unfall auf der Bundesstraße 70 in Westoverledingen beteiligt war. An dem Fahrzeug soll das Abblendlicht defekt gewesen sein.