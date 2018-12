Emden/Norden. Zwei Jahre lang schraubte und tüftelte der Autotuner Philip Bents an seinem Opel. Kurz bevor das Fahrzeug fertig war, verstarb der 28-Jährige im Juli bei einem Arbeitsunfall. Freunde und Verwandte setzen nun seinen Wunsch um, das getunte Auto in der Öffentlichkeit zu präsentieren. 2019 könnte sogar ein Besuch bei der Essen Motor Show anstehen.

"Philip war ein echter Lebemann, hat viel Geld für unnütze Dinge ausgegeben. Aber für seine Familie, Freunde und Kollegen war er immer da und sorgte sich um sie", sagt Stefan Rathenow, Vater von Pia Rathenow, der Verlobten des Verstorbenen. Die Hochzeit war für den 18. August 2018 (18.8.18) geplant, einen Monat vorher und genau ein Jahr nach der Verlobung, die am 17. Juli 2017 stattfand, starb Philip Bents während der Arbeit. Für ein Unternehmen im Bereich Windkraftanlagen war der 28-Jährige als Schichtleiter in der Oberflächenbeschichtung tätig, ein zwölf Tonnen schweres Bauteil fiel auf ihn herab.

Trotz intensiver Bemühungen der Ärzte im Krankenhaus starb Philip Bents wenig später an den Folgen des Arbeitsunfalls.

Mutter hat Rechtsanwalt eingeschaltet



"Wie es zu dem Unglück gekommen ist, ist noch unklar. Das wird derzeit juristisch aufgearbeitet. Wir sind nach unseren Erkenntnissen sicher, dass Philip keine Schuld trifft", sagt die Mutter des Autotuning-Freundes, Astrid Skillandat-Bents, die sich einen Rechtsanwalt genommen hat.

Aber um den tragischen Arbeitsunfall soll es nicht gehen, sondern um das, was in den Wochen nach Philips Tod passierte. 19 Menschen aus dem Umfeld von Philip Bents machten sich dazu auf, den größten Wunsch des Verstorben Realität werden zu lassen: An seinem geliebten Fahrzeug, ein Opel Antara, die letzten Handgriffe zu erledigen, die der Ostfriese bis zu seinem Tod nicht mehr erledigen konnte, und das getunte Fahrzeug dann möglichst vielen Menschen zu präsentieren.



Großer Freund eines Energydrinks



"Philipsmonstr" taufte der Kreis das Fahrzeug. "Monstr" deshalb, weil der Energydrink "Monster" sein Lieblingsgetränk war. Schnell war eine öffentliche Facebook-Seite und ein Auftritt bei Instagram erstellt, ein Hashtag (#philipsmonstr) wurde kreiert und ein Youtube-Kanal eröffnet. In einer einleitenden Mitteilung bei Facebook heißt es: "Diese Seite ist unserem Sohn, Verlobten, Bruder und Freund gewidmet. Sein Auto, ein Opel Antara, war sein größtes Hobby. Liebevoll und mit einem Auge fürs Detail hat er den Antara in ein ,Monster' verwandelt. Sein größter Wunsch war es, sein Auto auf Tuningtreffen zu präsentieren. Diesen letzten Wunsch wollen wir ihm ermöglichen. Helft uns, ihm die letzte Ehre zu erweisen."

Bei Instagram schreiben die Angehörigen: "Er war ein absolut lebensfroher und warmherziger Mensch. Aufgrund seiner Körpergröße, seinem unbeschreiblichen Humor und seinem großen Herz und die Art, wie er mit Menschen umging, fiel Philip in der Menge auf."

Umfang und Umsetzung der Veränderungen am Auto beeindruckend



Für die Präsentation im Internet ließ der Freundes- und Verwandtenkreis zunächst von einem Fotografen professionelle Aufnahmen anfertigen. Eine der wesentlichen Kräfte hinter den beiden Seiten in den sozialen Netzwerken ist Franziska Bents, die Schwester des Autotuners. "Das Auto war wie sein Baby", erzählt sie. Auch für Technikfreaks sind die Veränderungen, die der gelernte Meister für Oberflächenbeschichtungen ("Lackierer") an dem 150-PS-Mobil vorgenommen hat, eine Augenweide.

Das wurde verändert am Antara:

alle Radläufe um jeweils sechs Zentimeter im Blech verbreitert



22 Zoll Alufelgen (aus Amerika) mit Sonderbereifung



Stoßfänger vorne und hinten umgebaut



Lufthutzen in Motorhaube



Duplex Auspuffanlage mit Blenden



Käfig (Überrollbügel) in Eigenbau



Scheinwerfer innen lackiert



Rücklichter abgedunkelt



Ambientebeleuchtung grün vorne und hinten



Komplettlackierung außen mit unterschiedlichen Techniken (Splash-Design an Front und Heck, Flakes im Klarlack, Dach Holographic-Lack)

"Monster Energy" Logo auf Haube und Heckklappe unter dem Lack als 3D-Effekt aufgespachtelt

Keramikversiegelung

Trittbretter (Schwellerrohre)

Im Inneren Himmel und Verkleidungen geschwärzt und Kleinteile lackiert (Folientechnik)

Lenkrad bezogen und teillackiert

Halterung für Getränkedosen und Zigarillo-Packung in der Mittelkonsole

Viel Eigenleistung



Mehr als zwei Jahre nahm sich Philip Bents Zeit für die Umbauten, baute den Opel nach dem Kauf Anfang 2016 zunächst fast vollständig auseinander und versuchte, möglichst viele der geplanten Veränderungen selber zu erledigen. Während der Bauphase kam es dann allerdings zu Verzögerungen. "Ein Bekannter ist beim Rückwärtsfahren in Philips Schrauber-Garage heftig gegen das halbfertige Auto gestoßen, er musste einiges neu machen", berichtet seine Schwester.

"Sein Auto war sein größtes Hobby. Philip hatte es gerade erst fertig gestellt und fünf Wochen gefahren, es standen nur noch Restarbeiten an", berichtet Franziska Bents, und ergänzt: "Sein Ziel war, dass sich alle Menschen nach dem Wagen umdrehen. Der Antara sollte auffallen, um jeden Preis. Das hat er definitiv geschafft", meint die Schwester des Verstorbenen. Die noch fehlenden Details sind inzwischen alle erledigt worden von dem Freundeskreis.



Erinnerungen an Verstorbenen unbezahlbar

Wie viele Arbeitsstunden der 28-Jährige in die Um- und Anbauten gesteckt und wie viel er für Ersatzteile ausgegeben hat, ist der Gruppe gar nicht bekannt. Angeschafft hatte er das Fahrzeug für rund 13.000 Euro. Die Gruppe schätzt den Wert des Fahrzeugs auf mehr als 20.000 Euro. "Die Erinnerungen, die mit dem Auto zusammenhängen, sind unbezahlbar", sagt Pia Rathenow, die Verlobte von Philip Bents. An einen Verkauf ist aber noch lange nicht gedacht, mindestens das ganze Jahr 2019 soll es auf diversen Autotuner-Treffen präsentiert werden. "Wir möchten das Auto bundesweit bekannt machen", verdeutlicht Franziska Bents.



Kontakt zu Organisatoren der Essen-Motor-Show



Und dazu könnte auch die Essen-Motor-Show gehören. "Eine Teilnahme dort gilt als Ritterschlag für Autotuner", weiß Steven Kruppa, ein enger Freund des Verstorbenen. Es habe bereits mehrfach Kontakt zu den Organisatoren der größten Messe in Europa für Tuning und Motorsport gegeben. "Wir sind guter Dinge, weil der Antara ein SUV ist und es nicht so viele getunte Fahrzeuge in dieser Fahrzeugklasse gibt", sagt Kruppa. Fürs kommende Jahr ist die Messe vom 29. November bis 8. Dezember 2019 angekündigt.

Bei großen Tunertreffen in Chemnitz und Oschersleben hat der Kreis das Fahrzeug bereits präsentiert. Auch beim "Papenburger Tuning-Day" im Oktober am Obenende war das Auto zu sehen. "Das Treffen in Chemnitz war für uns das persönliche Highlight der Treffen in diesem Jahr", berichtet Franziska Bents. Eine Wiederholung der Fahrt nach Ostdeutschland ist 2019 definitiv geplant. Alle 19 Mitglieder des Freundes- und Verwandtenkreises empfinden es als eine Herzensangelegenheit, dem Verstorbenen diese Ehre zu erweisen. Zum gemeinsamen Auftritt gehört auch ein einheitliches Erscheinungsbild. Dafür wurden Pullis und T-Shirts mit der Aufschrift "Team Philip - alle für einen" erstellt.

Keramik-Versiegelung



Den Winter über ist das Auto eingepackt und in einer Halle untergestellt worden. Die Keramik-Versiegelung, mit der Philip Bents das Fahrzeug überzogen hat, würde durch das Streusalz leiden. "Außerdem würde das Auto durch die Tieferlegung schnell zu einem Schneeschieber", scherzt Franziska Bents.

Die Erinnerungen an den Verstorbenen sind bei allen noch sehr frisch. "Er hatte sehr viel Humor, schwarzer Humor, aber nicht beleidigend. Er hat immer positiv gedacht, das Glas war immer halbvoll statt halbleer", sagt Jannik Kruse, einer der Freunde von Philip Bents, der seine Leidenschaft für Hip-Hop-Musik teilte und mit dem 28-Jährigen diverse Konzerte und Festivals besuchte. An gemütliche Zusammenkünfte mit Rum, Zigarren und Gegrilltem erinnert sich Danny Bartholomäus, ein weiterer Kumpel des Verstorbenen. "Er war ein Freund, ein echter Freund und ein besonderer Mensch", sagt Bartholomäus.



Selbst unter den ganze Kleinen ist die Trauer groß. "Sein Patenkind heißt Bene. Er liebte Philip abgöttisch, half manchmal beim Waschen des Autos per Hand", berichtet Franziska Bents.

Die Beliebtheit des leidenschaftlichen Autotuners zeigte sich auch bei der Beerdigung auf dem Friedhof der Stadt Norden: Auf rund 300 schätzt Mutter Astrid Skillandat-Bents die Zahl der Gäste. Auch um die letzte Ruhestätte wird sich der 19-köpfige Kreis kümmern. "Auf das Grabmal, der eine Würfelform haben wird, wird ein Foto von Philip gelasert. Außerdem wird eine Lackierpistole zu sehen sein. Der Grabstein wird so einzigartig sein, wie Philip es war", sagt Franziska Bents.