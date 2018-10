pm/dgt Rhauderfehn. In Rhauderfehn im Landkreis Leer hat sich am späten Dienstagabend ein 21-Jähriger mit einer Glasscherbe verletzt, einen Polizisten geschlagen und sich dann mit einem Messer bewaffnet.

Zu dem Vorfall kam es einer Mitteilung zufolge gegen 22.15 Uhr am Hermann-Löns-Ring in einem Mehrfamilienhaus. Der Bewohner verhielt sich gegenüber der Polizei vor Ort psychisch auffällig, er hatte sich beispielsweise bereits selbst mit einer Glasscherbe an den Armen verletzt, so die Beamten. Noch vor dem Haus griff der 21-Jährige bei der Kontaktaufnahme einen Polizisten an und schlug ihm auf das Kinn.

Die Beamten setzten Reizgas gegen die Person ein. Daraufhin griff der junge Mann erneut zu einer Glasscherbe und zog sich zunächst in den Hausflur und schließlich in eine Wohnung des 1. Obergeschosses zurück. Aufgrund des aggressiven und undurchsichtigen Verhaltens des Mannes seien laut Mitteilung weitere Kräfte zur Unterstützung hinzugezogen worden. Der 21-Jährige habe sich daraufhin zu einem offenstehenden Fenster bewegt und sich mit einem Messer bewaffnet. Zudem sprach er fortwährend Drohungen in Richtung der Einsatzkräfte aus.

Polizist wird leicht verletzt

Im Verlaufe des Einsatzes konnten die Beamten durch Gespräche den 21-Jährigen dazu bewegen, den Anweisungen Folge zu leisten. Er wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Im Anschluss entschied der Ordnungsdienst des Landkreises Leer, dass der 21-Jährige vorerst in einer Einrichtung untergebracht wird.

Durch den tätlichen Angriff wurde der Polizist leicht verletzt, er ist aber weiterhin dienstfähig. Der Grund für das Verhalten des Hausbewohners ist bislang unklar und muss im Laufe der weiteren Ermittlungen geklärt werden, so die Polizei.