Emden. Die Nordseewerke in Emden werden von der norwegischen Werft Fosen Yard übernommen. Das Schiffbauunternehmen, das Ende August zum dritten Mal insolvent wurde, erhält den neuen Namen Fosen Nordseewerke GmbH.

Wie die norwegischen Schiffbauer mit Sitz in Rissa am Trondheimfjord mitteilten, übernehme man das laufende Geschäft in Emden. Man wolle eine internationale Schiffbaugruppe formen, die alle Segmente von Design, Rumpfbau, Ausstattung, Inbetriebnahme bis zur Auslieferung abdecke. Die Gruppe werde Kunden in allen Segmenten des Schiffbaus bedienen können, heißt es von Fosen Yard.

Das skandinavische Schiffbauunternehmen wurde 1918 gegründet und hat bisher unter anderem Passagierschiffe für die norwegische Hurtigruten-Reederei sowie Fährschiffe für die Stena Line und Fjord Line gebaut. Hinzukamen groß angelegte Renovierungen von drei Hurtigruten-Schiffen.

In Emden soll nach der Insolvenz die alte Gesellschaft „Nordseewerke Emden Shipyard GmbH“ nach einer Entscheidung des Insolvenzgerichtet abgewickelt werden. Alle 85 Mitarbeiter sind in die neu gegründete Gesellschaft „Neue Nordseewerke GmbH“ übernommen worden, teilte der geschäftsführende Gesellschafter und Investor Patrick Hennings-Huep am Montag mit.

Nach Angaben der Fosen Yard können die Nordseewerke nun Kunden in der Passagier-, Offshore- und Marine-Industrie bedienen und Schiffe nach eigenen Konzepten und Entwürfen bauen. Hennings-Huep sagte, man freue sich sehr über die Partnerschaft mit Fosen. „Die Kombination von Design- und Schiffbaukompetenz wird dazu beitragen, mehr Arbeitsplätze bei der neuen Fosen Nordseewerke GmbH zu schaffen und die europäische Landkarte für den Schiffbau vielfältiger zu gestalten“, so Hennings-Huep.

Die frühere Traditionswerft Nordseewerke zählte einst zu den größten deutschen Marinewerften mit insgesamt bis zu 5000 Beschäftigten. 1974 hatte Thyssen dann die Werft übernommen und 2010 wieder verkauft.