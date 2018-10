Leer/Papenburg Private Fotos im Netz, ein Wahlkampf und eine undurchsichtige Motivlage erschweren die Ermittlungen im aktuellen Fall des jungen Ermittlers Jo Buskohl aus Leer. Nachzulesen ist die Geschichte in „Wem Ehre gebührt“, dem aktuellen Roman von Rainer Kottke.

Ein Tortenattentat während einer Autorenlesung in Leer - vergleichsweise harmlos nimmt die Handlung in Rainer Kottkes Ostfriesland-Krimi ihren Lauf. Bestsellerautor Nikesch ist Ziel der fliegenden Kalorienbomben. Was mag die Frau mit der Perücke so verärgert haben, dass sie die Lesung im größten Kaufhaus am Platze derart torpediert? Kaufhausdetektiv Jo Buskohl und seine Freundin Constanze werden der Geschichte auf den Grund gehen.

Schmutzige Geheimnisse

Doch zunächst geraten die beiden durch einen außergewöhnlichen Auftrag an eine hochwillkommene Dienstreise an die französische Opalküste. Dort sollen sie für den Leeraner Bürgermeisterkandidaten Siefken den Mann ausfindig machen, der unanständige Fotos von Siefkens Tochter ins Netz stellt. Die Spur führt jedoch in eine ganz unerwartete Richtung und im Laufe der Ermittlungen kommen Jo und Constanze hinter einige schmutzige Geheimnisse der Leeraner Prominenz.

Politische Dimension

Was hat das Tortenattentat damit zu tun, gab es überhaupt einen Mord und haben die Vorfälle wie vermutet eine politische Dimension? Vielleicht kann eine wichtige Zeugin aus Papenburg Licht ins Dunkel bringen.

In seinem Klappentext schreibt Kottke: „Was zunächst nach Routine aussieht, eskaliert innerhalb von Tagen. Blut fließt. Als Jo nicht ausschließen kann, durch seine Ermittlungen einen Mord ermöglicht zu haben, ist endgültig Schluss mit lustig.“

Zweiter Roman

Rainer Kottke, Jahrgang 1969, wohnt im Kreis Leer und betreibt dort einen kleinen Gitarrenladen. Der gelernte Raumausstatter und selbstständiger Polsterer engagiert sich in der Lokalpolitik und hat schon während seiner Schulzeit gerne geschrieben. Der Boom der Ostfrieslandkrimis hat ihn 2016 zu seinem ersten kurzen Roman inspiriert. 2017 erschien eine seiner Geschichten in der Anthologie „Feinste Friesenmorde“.

„Wem Ehre gebührt“ ist Kottkes zweiter Roman. Er ist als Book on Demand im gleichnamigen Verlag in Norderstedt erschienen, hat die ISBN 978-3-7528-1635-8, kostet als Taschenbuch 8,95 Euro und bei Kindle Edition 0,99 Euro.