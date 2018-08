Zwei älteren Personen sind bei Badeunfällen im Landkreis Aurich ums Leben gekommen. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa

Aurich/Berumbur. Bei Badeunfällen sind im Landkreis Aurich zwei Menschen ums Leben gekommen. Beide ereigneten sich am Sonntag in Kiesseen, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte.