Völlen. Der VfL Viktoria Flachsmeer hat auf dem Sportgelände in Völlen den Wanderpokal der Gemeinde Westoverledingen, kurz WOL-Cup, gewonnen. Die Entscheidung zuungunsten von Pokalverteidiger Eintracht Völlen fiel durch Elfmeterschießen mit 5:4 Toren.

Zum Matchwinner wurde Torwart Torben Bunger, der zwei Elfer parierte. Sekunden vor dem Abpfiff hatte der Pokalverteidiger sich mit dem Tor von Andre Nee ins Elfmeterschießen vom Punkt gerettet. Heinz Abheiden schoss die Viktorianer im Endspiel mit 1:0 in Führung. Bereits im Halbfinale hatte sich Flachsmeer mit einem Strafstoßschießen mit 8:7 gegen Fresena Ihren behauptet, während die Eintracht sich gegen Concordia Ihrhove durchsetzte. So kam es zu einer Neuauflage der Endspiele von 2016 und 2017. In beiden Spielen setzte sich Völlen mit 2:1 und 2:0 gegen den zukünftigen Klassenkonkurrenten durch. Ohne Spiel mit einem Strafstoßschießen unterlag um Platz 3 der SV Fresena Ihren, Pokalgewinner von 2015, gegen den SV Concordia Ihrhove, der zuletzt 2013 die Trophäe gewann.

Das Turnier ist alljährlich ein erstes Kräftemessen der Westoverledinger Fußballvereine zu Beginn einer jeden Saison. Der VfR Eintracht Völlen richtete den Wettbewerb von Montag bis Sonntag zum fünften Male aus. Der Pokal ist erstmals 1983 ausgespielt worden. Er trat in jenem Jahr an die Stelle des Gemeindepokals. Im Siegerteam des VfL Viktoria Flachsmeer stand damals unter anderem Westoverledingens Bürgermeister Theo Douwes, der in Völlen zusammen mit Christoph Hoek, Vorsitzender des Vorstandes der Raiffeisenbank Flachsmeer, Sponsor des Cups, die Siegerehrung vornahm.