pm/dgt Weener. Einem Zeitungsboten ist in Weener während des Austragens der Tageszeitung das Fahrrad gestohlen worden.

Die Polizei spricht in einer Mitteilung von Freitag von einen „ziemlich dreisten Diebstahl“, der sich am Mittwoch gegen 4.20 Uhr an der Königsberger Straße ereignet hat. Der Zeitungsausträger war dort mit dem Fahrrad auf seiner Tour unterwegs, als er dieses kurzzeitig abstellte und zu den Häusern lief, um die Zeitung zuzustellen. Diesen Moment nutzte der bislang unbekannte Täter aus und entwendete das Fahrrad des Zeitungsausträgers samt den Zeitungen, die in einem Fahrradkorb lagen.

Der Austräger konnte den Täter noch in Richtung Innenstadt wegfahren sehen, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Es soll sich um eine schlanke, männliche Person mit einer Größe von etwa 1,80 Meter gehandelt haben. Eine ausführlichere Täterbeschreibung liegt nicht vor. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Herrenrad des Herstellers Kalkhoff, Modell Citybike.

Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten, in Weener unter der Telefonnummer 04951/913110 oder in Leer unter 0491/929250.