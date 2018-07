Durchlauferhitzer in Völlen in Brand geraten MEC öffnen

Ein Durchlauferhitzer, der in einer Toilette eines Partyraums in Völlen aufgestellt war, ist am Mittwochmorgen in Brand geraten. Foto: Kreisfeuerwehr Leer

pm/dgt Völlen. Zu einem brennenden Durchlauferhitzer in einem Partyraum an der Straße Grote Gatt ist die Feuerwehr Völlenerfehn und Völlen am Mittwochmorgen um kurz nach 8 Uhr gerufen worden.