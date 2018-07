Derzeit werden DNA-Proben untersucht, um festzustellen, ob ein Wolf die 18 Schafe in Bunde gerissen hat. Symbolfoto: Arno Burgi/dpa Bildfunk

Bunde. Hat ein Wolf in Bunderneuland in der Nacht zum Donnerstag, 19. Juli, 18 Schafe gerissen? Wolfsberaterin Stefanie Bergmann hat am Sonntag den Fund von 18 Schaf-Kadavern „im Bunder Bereich“ gegenüber unserer Redaktion bestätigt.