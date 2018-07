Planckstraße in Ihrhove wird Teil der 30er-Zone MEC öffnen

In der Planckstraße in Ihrhove darf nur noch 30 km/h schnell gefahren werden. Foto: Gemeinde Westoverledingen

Ihrhove. In der Planckstraße in Ihrhove darf nur noch 30 km/h schnell gefahren werden. Darauf weist die Gemeinde Westoverledingen in einer Pressemitteilung hin.