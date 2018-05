Kampf gegen den Müllen: Kommunen und die Hochschule Emden/Leer wollen in Ostfriesland ein Kaffeebecher-Pfandsystem einführen, um die Müllmenge aus Papp- und Plastikbechern für „Coffee to go“ zu reduzieren. Foto: dpa

Emden. Kommunen und die Hochschule Emden/Leer wollen in Ostfriesland ein Kaffeebecher-Pfandsystem einführen, um die Müllmenge aus Papp- und Plastikbechern für „Coffee to go“ zu reduzieren. Beteiligt seien Emden, Leer, Aurich und Norden, teilten die Initiatoren am Dienstag mit.