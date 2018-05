Geburtstagsfeuerwerk löst in Leer Feuerwehreinsatz aus MEC öffnen

Durch unglückliche Umstände beim Abbrennen einer Feuerwerksbatterie auf einem Parkplatz zwischen den Straßen „Kleiner Oldekamp“ und der „Bremer Straße“ in Leer war gegen Mitternacht in der Nacht zu Dienstag eine große Hecke in Brand geraten. Foto: Feuerwehr Landkreis Leer

Leer. Durch unglückliche Umstände beim Abbrennen einer Feuerwerksbatterie auf einem Parkplatz zwischen den Straßen „Kleiner Oldekamp“ und der „Bremer Straße“ in Leer war gegen Mitternacht in der Nacht zu Dienstag eine große Hecke in Brand geraten.