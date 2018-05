Erneut hat es in einer Unterkunft für Werkarbeiter der Meyer Werft im Emsland gebrannt. Foto: Michael Gründel

Ihrhove. Erneut hat es in einer Unterkunft für Werkarbeiter der Meyer Werft im Emsland gebrannt. In dem Haus in Ihrhove im Kreis Leer kam es am Samstagmorgen zu einem Küchenbrand; das Gebäude ist erst einmal unbewohnbar, teilte die Feuerwehr mit.