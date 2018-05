100 000 Euro Schaden nach Dachstuhlbrand in Aurich - keine Verletzten MEC öffnen

Bei einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in Aurich ist in der Nacht zu Samstag ein Schaden von etwa 100 000 Euro entstanden. Symbolfoto: Gründeö

Bei einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in Aurich ist in der Nacht zu Samstag ein Schaden von etwa 100 000 Euro entstanden.