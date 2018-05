Flachsmeer. Die Raiffeisenbank (Raiba) Flachsmeer hat insgesamt 20 Mitglieder geehrt, die dem Kreditinstitut seit Jahrzehnten die Treue halten. Im neuen Veranstaltungsraum überreichte Vorstandsmitglied Christoph Hoek die Urkunden.

„Durch unsere langjährigen Mitglieder unterscheiden wir uns als genossenschaftliche Bank von den anderen Kreditinstituten“, sagte Hoek während der Ehrung. Die Förderung der eigenen Mitglieder gehöre demnach zum Wesen der Genossenschaftsbanken. „Statt Gewinnmaximierung stehen bei uns auch die Mitglieder im Vordergrund“, so Vorstandsmitglied Hoek, der zusammen mit Matthias Beekmann die langjährigen Mitglieder ehrte.

Kunde ist Mitbestimmer

Als Mitglied einer Genossenschaftsbank ist der Kunde auch Mitbesitzer und Mitbestimmer. Laut Hoek gehören der Raiffeisenbank in Flachsmeer derzeit rund 8500 Mitglieder an. Obwohl zahlreiche Banken in den vergangenen Jahren gezwungen waren zu fusionieren, ist es laut Hoek der Raiffeisenbank in Flachsmeer bis heute gelungen, die Selbstständigkeit aufrecht zu erhalten. Darüber hinaus habe die Bank ihre Bilanzsumme seit 2000 knapp vervierfacht.

Sozial engagiert

„Wir sind auch stark sozial engagiert“, hob Hoek hervor. Im vergangenen Jahr spendete die Bank rund 70.000 Euro an Vereine und Verbände. „Insgesamt fühlen wir uns für die Zukunft gut aufgestellt.“