Ostrhauderfehn. Beim Brand eines Wohnhauses im Kreis Leer ist der Hausherr leicht verletzt worden beim Versuch, die Flammen mit einem Gartenschlauch zu löschen.

Er öffnete eine Tür mit dem Schlauch in der Hand und die Flammen schossen ihm entgegen, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Dabei zog sich der Mann leichte Verbrennungen zu, die von den Einsatzkräften vor Ort als „ähnlich einem Sonnenbrand“ eingestuft wurden. Immerhin konnten sich der 47-Jährige und eine gleichaltrige Frau aus dem Gebäude retten, dessen hinterer Teil aus zunächst ungeklärter Ursache komplett in Brand geraten war.

Etwa 50 Feuerwehrleute brauchten Stunden, um das Feuer zu löschen. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar, teilte die Polizei mit. Der Schaden betrage rund 100.000 Euro.