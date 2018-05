pm/dgt Weener. Ein 70 Jahre alter Bewohner einer Wohnung in Weener ist am Mittwochabend bei einem Zimmerbrand verletzt worden. Seine Frau blieb unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei brach das Feuer gegen 22.25 Uhr in der Reginhardstraße aus bislang ungeklärter Ursache im hinteren Teil des Einfamilienhauses aus, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Donnerstagmorgen. Auch andere Räume des Hauses wurden durch Rauchgase in Mitleidenschaft gezogen. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnte sich das Ehepaar im Alter von 66 und 70 Jahren aus dem Haus retten. Hierbei zog sich der 70-Jährige eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde in einem Leeraner Krankenhaus zunächst stationär aufgenommen.

Neben der Feuerwehr der Stadt Weener war auch die Schnelle Einsatzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vor Ort. Die Polizei nahm vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf und sprach auch die Beschlagnahme vom Brandort aus.

Der hintere Teil des älteren Einfamilienhauses ist derzeit nicht bewohnbar. Nach einer ersten Schätzung der Polizei wird der Schaden auf etwa 25.000 Euro beziffert.