Schlagerstar Gaby Baginsky wird bei der Leukin-Gala in Ostrhauderfehn singen. Foto: Archiv/Christoph Schillingmann

Ostrhauderfehn. Der Verein zur Hilfe leukämiekranker Kinder (Leukin) lädt am 23. März ab 19 Uhr zur nun 11. Leukin-Gala in die Mehrzweckhalle in Ostrhauderfehn ein. Sängerin Gaby Baginsky wird als Stargast für gute Stimmung sorgen.