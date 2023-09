Angestellte mit Messern bedroht Bewaffneter Überfall auf Edeka-Markt in Venne: Maskierte Täter können fliehen Von Simone Grawe | 06.09.2023, 12:55 Uhr Zwei maskierte Männer haben am Mittwochmorgen den Edeka-Markt in Venne überfallen. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down

Zwei maskierte Männer haben am Mittwochmorgen den Edeka-Supermarkt an der Straße In der Knuwische in Venne überfallen und die Angestellten mit Messern bedroht. Die Täter konnten unerkannt entkommen.