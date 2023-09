„Als wir den Anker warfen/War es himmlische Ruh/Und die Sonne stand senkrecht am Himmel“. Diese Zeilen stammen aus dem Text von Achims Reichels Klassiker „Aloha heja he“; eines der Lieder, die am Freitagabend aus 100 Kehlen im Schatten der Ostercappelner Kirche erklangen. Himmlische Ruh war also schon mal nicht, ein Anker weit und breit nicht zu sehen und die Sonne stand zum Beginn um 20 Uhr auch nicht mehr ganz so steil. Wohl ganz gut so, sonst hätte eine andere Zeile aus dem Lied wohl ihre Entsprechung in Ostercappeln gefunden: „Ihre Leiber glänzten in der Sonne“.

„... und schon war die Party im Gange" – Ostercappelns Bürgermeister Erik Ballmeyer (vorne) feiert und singt mit. Foto: Detlev Kusserow

Ein andere Textstelle ist indes zentraler Inhalt eines solchen öffentlichen Singens in der Gruppe, das als „Rudelsingen“ angekündigt wurde, obwohl das ein geschützter Begriff ist: „Und sie sangen ein Lied/

Das kam mir seltsam bekannt vor“. Das wahre Gemeinschaftserlebnis entsteht nun mal erst, wenn alle alle Lieder kennen und mitschmettern können. Die tolle, aber unbekannte B-Seite einer Single von, sagen wir, Jürgen Drews, wird diesen Effekt kaum erzielen.

Vorsänger Christian Koops wurde von Philipp Ritter begleitet. Foto: Detlev Kusserow

Bürgermeister Erik Ballmeyer hatte die Hundertschaft, die sich zwischen Getränkestand und Würstchenbude eingefunden hatte, begrüßt, und zum Mitmachen aufgerufen, was ja eigentlich gar nicht ausdrücklich nötig gewesen wäre, denn sicherlich waren alle in voller Sangeswilligkeit auf den Marktplatz gekommen.

Wie auch immer, die Ostercappelner, und bestimmt auch so einige Stimmen von auswärts, ließen sich nicht lange bitten. Unter der Moderation von Christian Koops und begleitet von Philipp Ritter am Synthesizer stimmten sie viele bekannte Lieder an. Weil bekannt nicht zwingenderweise bedeutet, jede Zeile oder gar alle Strophen zu kennen, konnten die Texte jeweils auf einer großen Leinwand abgelesen werden.

Die Texte konnten auf der Leinwand abgelesen werden. Foto: Detlev Kusserow

Und so erklärten die Mitwirkenden singenderweise etwa, gerne mal zurück nach „Westerland“ zu wollen, so wie die Die Ärzte es 1988 vorgemacht haben (wenn auch ironisch gemeint). „Er gehört zu mir“, der Allzeit-Brenner von Marianne Rosenberg erklang ebenso vielstimmig wie „Über den Wolken“ von Reinhard Mey. Und natürlich das erwähnte „Aloha Heja He“ vom ehemaligen Sänger der Rattles, Achim Reichel, das kurioserweise 30 Jahre nach seiner Premiere jüngst zum Karaoke-Hit in China wurde.

Und die Hände zum Himmel ... Foto: Detlev Kusserow

Bei bestem Wetter erwies die Premiere sich als voller Erfolg, stichprobenartig von der Redaktion befragte Teilnehmer zeigten sich einhellig begeistert vom Rahmen und wünschten sich unisono eine Neuauflage im kommenden Jahr. Dann könnte folgende Zeile aus „Heja“ sich wiederholen: „Hey und schon war die Party im Gange.“