Baustart war Ende April. Hier ein Blick von oben auf den Kreisel in Ostercappeln-Schwagstorf. FOTO: Christoph Gerdes Fertigstellung im Frühjahr 2023 Baustart am Kreisel in Schwagstorf: Wohn- und Geschäftshaus entsteht Von Rainer Westendorf | 07.05.2022, 11:20 Uhr

Am Kreisverkehr in Schwagstorf tut sich was. Der Bau eines Wohn- und Geschäftshauses hat vor einigen Tagen begonnen. Was ist auf dem Grundstück an der Einmündung zur Driehauser Straße geplant?