Apothekerin Christina Böttcher freut sich über die Zertifizierung als Mutter-Kind-Apotheke. Foto: Heidrun Mühlke
Moderner und größer: Wittekind-Apotheke Ostercappeln ist umgezogen Von Heidrun Mühlke | 16.12.2022, 16:56 Uhr

Die Wittekind-Apotheke ist wieder zurück an den gewohnten Standort in der Großen Straße 8 in Ostercappeln gezogen. Christina Böttcher und ihre sechs Mitarbeiterinnen freuen sich, die Kunden in den neuen Räumen beraten zu können