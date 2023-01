Mehr Photovoltaik-Anlagen sollen auf Freiflächen gebaut werden, um die Ziele der Energiewende zu zu erreichen. Symbolfoto: Ralf Seiler up-down up-down Windräder und PV auf Freiflächen Erneuerbare Energien: Dieses Potenzial gibt es in der Gemeinde Ostercappeln Von Rainer Westendorf | 01.01.2023, 09:20 Uhr

Der Ausbau Erneuerbarer Energien wird in den kommenden Jahren die Menschen in der Wittlager Region beschäftigen. Noch mehr Windräder, Photovoltaik auf landwirtschaftlichen Flächen und auch Moor. Wo was möglich ist, das wird im Regionalen Raumordnungsprogramm (ROP) des Landkreises festgelegt.