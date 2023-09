Konkret betrifft das die Hügelstraße, Untere Knollstraße, Mönnigskamp, Knollstraße und Graf-Stauffenberg-Straße. Diese verkehrsberuhigten Straßen führen durch ältere Wohngebiete in der Ortschaft. Der Endausbau erfolgte vor rund 35 Jahren. Damals wurden auch einige wenige Stellplätze für Autos eingerichtet. Diese sind allerdings heute in der Pflasterung nicht mehr zu erkennen.

Auf vielen Grundstücken gibt es keine ausreichenden Parkmöglichkeiten für die Anwohner. Der Platz reicht nicht, wenn ein zweites und drittes Auto zum Haushalt dazukommt. Das ist in älteren Siedlungen oft der Fall. Ganz einfach, weil Kinder erwachsen werden und ein Auto brauchen, um zur Ausbildungs- oder Arbeitstelle zu fahren.

Autos parken deshalb an der Straße. Eine Folge sind Beschwerden über Falschparker beim Ordnungsamt. Die CDU-Ortsratsfraktionen hatte deshalb beantragt, über die Problematik zu beraten. „Um die Situation zu entspannen und Konflikte auf Dauer zu vermeiden, müssten klar erkennbare Parkmöglichkeiten markiert werden“, heißt es im Antrag. Die Gemeindeverwaltung sollte zudem prüfen, ob es die Möglichkeit gibt, weitere Parkplätze an den Siedlungsstraßen auszuweisen. Das ist geschehen. Ein detailliertes Konzept liegt nun vor.

Bis zu 73 Plätzen an fünf Straßen

Danach könnten bis zu 73 Stellplätze ausgewiesen werden. Und zwar 12 an der Hügelstraße, 11 an der Graf-Stauffenberg-Straße, 35 an der Knollstraße, 12 an der Unteren Knollstraße sowie 3 am Mönningskamp.

„Die notwendige Markierung der einzelnen Parkplätze könnte ähnlich gehandhabt werden wie auf dem neuen Parkplatz des Rathauses. Dafür würden einzelne Pflastersteine gegen markantere Steine ausgetauscht werden, sodass die Umrisse der Parkflächen deutlich und für jedermann erkennbar sind. Diese Methode ist nachhaltiger als herkömmliche Markierungsstreifen und dennoch kostengünstig“, erklärt die Verwaltung. Die bereits vorhandenen Stellplätze sollten in der Markierung ebenfalls aufgearbeitet werden und weiterhin zur Verfügung stehen.

Bürger frühzeitig informieren

Vor Beginn der Arbeiten sollen Anliegerversammlungen durchgeführt werden, auf denen das Parkplatzkonzept mit den potenziellen Standorten der Stellplätze vorgestellt und erklärt wird. Dabei gehe es gehe darum, direkt mit den betroffenen Anwohnern zu klären, wo eine markierte Stellfläche Sinn mache und wo ein Parkplatz überflüssig und nicht sinnvoll sei, so Christopher Bußmann, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters. „Wir wollen schließlich keinen Parkplatzfriedhof schaffen.“

In den Siedlungen soll klar erkennbare Stellplätze markiert werden. So auch an der Knollstraße. Foto: Rainer Westendorf

Diesem Vorgehen hat der Ortsrat in seiner jüngsten Sitzung in diese Woche mehrheitlich zugestimmt. Wie geht es weiter? Der Ausschuss für Ordnung und Soziales befasst sich in seiner nächsten Sitzung am kommenden Montag, 25. September, im Bürgersaal an der Venner Straße Ostercappeln mit dem Thema.

Abschließend entscheidet der Verwaltungsausschuss (VA) am Donnerstag, 5. Oktober, über das Konzept und die entsprechende Bereitstellung von Geldern für die Umsetzung. Die Arbeiten werden laut Bußmann dann im nächsten Jahr ausgeführt.