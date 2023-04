Ein tiefes Loch muss gegraben werden, um die Osterkerzen aus der Erde holen zu können. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Ein Minibagger hilft beim Ausgraben Mehr als einen Meter in der Erde: Wie in Ostercappeln die Osterkerzen entstehen Von Detlev Kusserow | 08.04.2023, 14:03 Uhr

Seit 2005 gießen die Kirchen in Ostercappeln gemeinsam Osterkerzen. Am Karfreitag wird das Wachs in die Erde gelassen, am Ostersamstag findet die Ausgrabung statt – mit Unterstützung durch schweres Gerät.