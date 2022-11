Hier werden Unterschränke endmontiert. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down Maschinen mit Fußballer-Namen Wie bei Häcker Küchen in Venne produziert wird: Ein Besuch im Werk 5 Von Rainer Westendorf | 26.11.2022, 11:42 Uhr

Seit gut zwei Jahren läuft die Produktion bei Häcker Küchen im Werk an der B218 am Ortseingang von Venne. Die Dimension der Anlage ist gewaltig. Der Gebäudekomplex mit Anlieferung, Lager, Produktion und Versandbereich hat eine Länge von fast 600 Metern. Wie sieht es innen im Werk 5 des Unternehmens mit Sitz in Rödinghausen aus?